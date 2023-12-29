Посольство РФ сообщило о передаче кубинским пожарным автомобилей и техники для работы

Местные водители прошли курсы повышения квалификации под руководством российских инструкторов, рассказал посол Виктор Коронелли

ГАВАНА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия поставила Кубе несколько единиц техники для работы и тренировок в Региональном российско-кубинском центре подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля в Гаване, сообщило посольство РФ в республике.

"В Региональном российско-кубинском центре подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля состоялась торжественная церемония передачи кубинской стороне гуманитарной партии специализированной техники и оборудования отечественного производства, поставленной на остров по каналам Международной организации гражданской обороны", - сообщается в Telegram-канале дипмиссии РФ на Кубе.

В мероприятии приняли участие посол России на Кубе Виктор Коронелли, министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас, а также водители и специалисты, окончившие курсы повышения квалификации по управлению переданной техникой.

"Примечательно, что мы завершаем этот год в Региональном российско-кубинском центре подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля - одном из символов наших отношений, дружбы и сотрудничества. Поздравляю всех тех, кто будет использовать и управлять этими машинами. Отдельно хочу поздравить их водителей, окончивших курсы повышения квалификации под руководством российских инструкторов", - заявил посол РФ.