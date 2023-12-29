В Приангарье продлили сроки рекультивации промплощадки "Усольехимпрома" до 2027 года

Ликвидацией загрязнения занимаются Росатом и Федеральный экологический оператор

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сроки рекультивации промышленной площадки обанкротившегося "Усольехимпрома" в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области продлены с декабря 2024 года до ноября 2027 года. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план мероприятий (дорожную карту) по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское Иркутской области", - говорится в документе. В частности, внесены изменения в сроки "восстановления нарушенного состояния окружающей среды, в том числе ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа" с декабря 2024 года на ноябрь 2027 года. А вместо строительства экотехнопарка предполагается строительство производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого-второго класса опасности со сроками ввода в эксплуатацию в декабре 2025 года.

ТАСС запросил Федерального экологического оператора, указанного в числе исполнителей по рекультивации земель, о причинах изменения сроков, но пока комментарием этой организации не располагает.

Ранее, согласно информации Росатома, для рекультивации шламонакопителя площадью 200 га было разработано специальное решение, предусматривающее формирование на поверхности нескольких защитных слоев. На территории бывшего комбината планируется создать федеральный центр химии, который объединит производства продукции средне- и малотоннажной химии, не выпускаемой сейчас в России. Якорным инвестором стала компания "Росхим".

Обанкротившийся "Усольехимпром" был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. На промплощадке остался крупный очаг ртутного загрязнения после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По поручению президента РФ в августе 2020 года начата рекультивация промплощадки. Ликвидацией загрязнения занимаются Росатом и Федеральный экологический оператор.