В Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы осадков

В работе по уборке снега задействовали более 658 единиц техники

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Около 10-15 см осадков выпало в ночь на 29 декабря в Тюмени, что составляет треть месячной нормы, на уборку снега вышло более 658 единиц техники, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

"Только за ночь с 28 на 29 декабря выпала треть месячной нормы осадков. Снежный покров подрос еще на 10-15 сантиметров. Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой, под особым контролем находится очистка тротуаров", - написал он.

Он также отметил, что провел оперативное совещание по ликвидации последствий снегопада. Ночью в работе по уборке по уборке снега было задействовано 533 единицы техники, работали почти 300 сотрудников дорожных служб, днем вышло на уборку более 658 единиц техники и 675 рабочих, подрядными организациями привлечено 58 единиц дополнительной техники для вывоза снега с улично-дорожной сети. За прошедшие сутки на полигоны вывезено более 36 тыс. куб. м снега.

Глава города добавил, что с 1 декабря выпало 42,4 мм осадков, что составляет 151% от месячной нормы.

По данным гидрометцентра России, в Тюменской области 29 декабря ожидается местами сильный снег и обледенение, местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, местами метель, на дорогах снежные заносы.