За год "Единый заказчик" восстановил в новых регионах свыше 1,7 тыс. объектов

Наибольшее количество объектов восстановили в ДНР, отметили в пресс-службе компании

ДОНЕЦК, 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Единый заказчик" в 2023 году восстановила более 1,7 тыс. объектов социальной инфраструктуры в новых регионах РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Специалисты публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" в 2023 году восстановили в новых субъектах Российской Федерации более 1,7 тыс. многоквартирных жилых домов и социальных объектов", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество объектов недвижимости восстановили в Донецкой Народной Республике (ДНР) - более 1,4 тыс. объектов, более 2 тыс. - подготовили к отопительному сезону.

"В Луганской Народной Республике строители восстановили около 300 объектов. Теплом в отремонтированных домах ДНР и ЛНР обеспечено более 350 тыс. жителей Мариуполя, Волновахи, Макеевки, Северодонецка, Алчевска, Лисичанска и других городов", - добавили в пресс-службе.

Наиболее знаковыми, как уточнили в компании, являются корпуса Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета, Приморский парк в Мариуполе, перинатальный центр в Донецке, больница интенсивного лечения в Мариуполе, центральная районная больница в Волновахе, а также новое жилищное строительство.