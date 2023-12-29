В Кызыле запретили продажу алкоголя на новогодние праздники

Такая мера будет действовать с 30 декабря по 8 января

ТАСС, 29 декабря. Продажу алкоголя в магазинах Кызыла в Туве запретили с 30 декабря по 8 января, сообщила мэрия города.

''Мэрия Кызыла запретила продажу алкоголя на территории города в новогодние праздники - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В это время предпринимателям рекомендовано убрать с полки спиртные напитки. Такая мера вводится для обеспечения правопорядка, безопасности и здоровья граждан", - говорится в сообщении.

Во время новогодних праздников полиция совместно с мэрией Кызыла будет проверять все торговые точки столицы республики, которые торгуют спиртными напитками.