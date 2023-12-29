В парке "Остров мечты" 31 декабря откроют новые аттракционы

В частности, в "Острове мечты" начнет работу тематическая зона "Под куполом"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Шесть новых аттракционов заработают в парке "Остров мечты" в Москве 31 декабря, из них два экстремальных и четыре семейных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"В преддверии новогодних каникул - 31 декабря - "Остров мечты" делает подарок посетителям - в парке развлечений начнут работу два экстремальных и четыре семейных аттракциона. Таким образом, для посетителей будут доступны 44 аттракциона, прокатиться на которых неограниченное количество раз можно по единому билету", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что 31 декабря в "Острове мечты" откроется десятая тематическая зона - "Под куполом". В пространстве, стилизованном под ярмарочную площадь, гостей будут ждать четыре аттракциона. Центральным элементом новой тематической зоны станет высотная цепочная карусель "Красная башня", на которой посетители смогут подняться к самой вершине стеклянного купола парка развлечений.

Вторым экстремальным аттракционом в новой зоне станет 16-метровая вращающаяся платформа "Бешеный танец", на которой посетители совершат более 50 оборотов, двигаясь по нескольким траекториям с постоянным ускорением и изменением высоты.

"Все 44 аттракциона парка развлечений входят в стоимость единого входного билета, который дает право пользоваться ими неограниченное количество раз в течение дня", - напомнили в пресс-службе.

"Остров мечты" - это пространство для развлечений и отдыха, ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Здесь расположен первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня. Парк развлечений "Остров мечты" включает 10 тематических зон с экстремальными, семейными и детскими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России и Европе.