Первый канал покажет первый выпуск 12-го сезона шоу "Голос" 19 января

Наставниками команд станут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев и Zivert

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый сезон шоу "Голос" с обновленным составом ведущих покажут на Первом канале 19 января в 21:45 мск, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Новый сезон вокального суперпроекта "Голос" стартует в эфире Первого канала уже 19 января на своем привычном месте - в пятницу вечером сразу после программы "Время", - говорится в сообщении.

Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Антон Беляев станут наставниками команд в новом сезоне шоу, также к ним присоединится певица Zivert. Ведущей выступит Яна Чурикова.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+".