Мурашко порекомендовал россиянам пользоваться масками в очередях за покупками

Глава Минздрава также напомнил о необходимости менять маску раз в час - особенно при кашле или чихании

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал россиянам пользоваться масками, посещая общественные места и стоя в очередях при подготовке к праздникам, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"Будьте здоровы в новогоднюю ночь! Для этого носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник. Если вы все-таки чувствуете недомогание и признаки острого респираторного вирусного заболевания, надевайте маску", - приводят в пресс-службе слова Мурашко.

Министр также напомнил о необходимости менять маску раз в час - особенно при кашле или чихании. Если человек заболел, то стоит оставаться дома, так как болезнь, перенесенная "на ногах", может привести к осложнениям, добавил он.

Кроме того, для того, чтобы оставаться здоровыми, Мурашко посоветовал россиянам посетить врача и узнать, все ли необходимые прививки есть. В случае отсутствия некоторых из них следует пройти вакцинацию, добавил он. "Участие в программе вакцинации - это не только забота о себе, но и ответственность перед обществом. Вакцинация помогает создать коллективный иммунитет и таким образом "сдержать" распространение инфекций. Необходимо своевременно делать прививки против гриппа. Высокий уровень вакцинации против гриппа делает эпидпроцесс управляемым, уменьшает количество "тяжелых" случаев", - подчеркнул министр.