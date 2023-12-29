Мишустин назвал важным обеспечение доступности российских медпрактик для новых регионов

Премьер отметил, что необходимо предоставить людям "лучшие из практик", применяемых в РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным обеспечить жителей новых регионов страны соответствующим качеством медицинских услуг и сделать для них доступными лучшие российские медицинские практики.

"Очень важно обеспечить соответствующий уровень медицинских услуг, обслуживания для жителей новых регионов, чтобы лучшие из практик, которые применяются в Российской Федерации, были использованы", - сказал премьер на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

Мишустин также напомнил, что в Мариуполе вскоре должен открыться новый многофункциональный медицинский центр. "Важно, чтобы по графику строительство закончилось", - отметил он.