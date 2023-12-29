Уровень доверия опрошенных россиян Путину вырос до 80%

По данным ВЦИОМ, деятельность правительства одобряют 53,7% респондентов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 18 по 24 декабря, за последнюю неделю вырос на 0,3 п.п. и составляет 80%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (плюс 0,3 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента не изменился и составляет 77,1%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 53,7% опрошенных (плюс 0,7 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,5% респондентов (плюс 0,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 62,9% опрошенных (плюс 0,9 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (плюс 0,7 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,2% (плюс 0,8 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,1% (минус 1,8 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,9% (плюс 2,1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 42,2% (плюс 0,2 п.п.), КПРФ - 8,8% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 8,6% (плюс 0,3 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,4% (без изменений), "Новых людей" - 4,5% (минус 0,2 п.п.).