СК прекратил дело о неуплате налогов в отношении Чекалиной и ее мужа

Дело об отмывании денег продолжается, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа, которые обвинялись в неуплате налогов. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"В настоящий момент дело о налоговом преступлении в отношении Чекалиных полностью прекращено, однако дело об отмывании денег, также возбужденное в отношении блогера и ее супруга, продолжается. По нему ведется предварительное следствие", - сказал собеседник агентства.

Адвокат супругов Константин Третьяков в беседе с ТАСС эту информацию подтвердил, отказавшись от иных комментариев.

Причиной прекращения дела о налогах в отношении Чекалиных стал полностью погашенный долг перед государством. Они выплатили в общей сложности 505 млн рублей, с учетом суммы долга, штрафов, пеней и недоимок. Ранее сообщалось, что СК снял полностью все ограничения с блогера и ее мужа, разрешив в том числе пользоваться интернетом.

Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения, привлекала в качестве пособников супруга и других людей. Было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на фирмы других людей, чем она осуществила незаконное дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.