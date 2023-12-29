В РФ в 2023 году заготовили на 10% донорской крови больше, чем в 2022 году

Объем составил более 2,5 млн л цельной крови, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова

МОСКВА, 29 декабря. Федеральное медико-биологического агентство России за неполный 2023 год заготовило на 10% донорской крови больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"За неполный 2023 год уже совершено 2,9 млн донаций. Это позволило нам заготовить более 2,5 млн л цельной крови, что на 10% превышает показатели всего прошлого года", - сказала она на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Скворцова также отметила, что помимо цельной крови, удалось заготовить около 900 тыс. л плазмы , что на 7% превышает прошлогодние показатели. "А если учесть, что показатели прошлого года на 7% превышали позапрошлые, то видим, что движение идет соответственно в увеличение мощности всей системы", - добавила она, отметив, что по сравнению с доковидным 2019 годом объемы заготовки увеличились почти на 40%.