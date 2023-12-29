Глава Роскосмоса поздравил работников космической сферы с наступающим Новым годом

Юрий Борисов выразил уверенность, что Россия и впредь будет преодолевать сложности, которые неизбежно возникают в таком деле, как освоение космоса, и доказывать миру, что нет ничего невозможного

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов поздравил работников российской ракетно-космической отрасли с наступающими праздниками. Видеозапись его поздравления распространила пресс-служба Роскосмоса.

"Уважаемые коллеги, друзья! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! <...> 2023 год был для нас всех непростым, но очень важным. Мы активно реализуем программу создания серийного производства спутников, развиваем проект будущей национальной орбитальной станции, возвращаемся к изучению дальнего космоса", - сказал Борисов.

Глава Роскосмоса выразил уверенность, что Россия и впредь будет преодолевать сложности, которые неизбежно возникают в таком деле, как освоение космоса, и доказывать миру, что нет ничего невозможного.

"От души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть новый год будет наполнен только самыми светлыми и радостными моментами. С праздником!" - заключил Борисов.