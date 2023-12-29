Даванков считает необходимым сделать Росстат независимым от правительства РФ

Статистика должна быть честной, прозрачной и независимой, заявил вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росстат необходимо сделать независимым от правительства РФ и переподчинить Счетной палате РФ. Об этом в ходе поездки в Смоленск заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), слова которого приводит пресс-служба партии.

"Статистика должна быть честной, прозрачной и независимой. Но пока задача Росстата - говорить, как все у нас хорошо с ценами, адекватные цифры мы не получим. Сегодня Росстат подчинен правительству. Мы предлагаем переподчинить Росстат Счетной палате, которая в свою очередь будет отчитываться перед Госдумой и Советом Федерации. Тогда мы сможем быстро, а главное - правильно реагировать на изменение цен", - считает Даванков.

В пресс-службе пояснили, что политик в рамках предвыборной кампании посетил Смоленск, где сравнил цены в магазинах с официальной статистикой.

"Сегодня мы запустили по всей стране мониторинг: сравниваем реальный рост цен на продукты с начала года с данными, которые приводит Росстат. В Смоленске <...> многие товары, в том числе рис, крупа и сливочное масло дорожают на 10-30% быстрее, чем утверждают чиновники. <…> В начале весенней сессии буду поднимать этот вопрос в Госдуме. Когда статистика расходится с реальностью, невозможно принимать эффективные решения по сдерживанию цен", - заявил Даванков.

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента России на съезде 24 декабря, а 25 декабря он подал документы в ЦИК. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.