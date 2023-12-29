В ОП призвали решить вопрос с региональными выплатами добровольцам СВО

По словам члена ведомства Максима Григорьева, предусмотренные во многих регионах меры по поддержке контрактников и мобилизованных в меньшей мере распространяются на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев обратился к главе рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Андрею Турчаку, а также к властям регионов с просьбой решить вопрос с региональными выплатами для добровольцев, участвующих в СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале палаты.

Как отмечается в сообщении, Григорьев, подписавший добровольческий контракт с Минобороны, в зоне СВО узнал от своих сослуживцев о пробелах в региональных законодательствах. Так, предусмотренные во многих регионах меры по поддержке контрактников и мобилизованных в меньшей мере распространяются на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. "Тем самым нарушается принцип равного социального обеспечения для всех участников СВО", - говорится в сообщении.

В связи с этим "член ОП РФ направил письма в адрес главы рабочей группы по вопросам СВО Андрея Турчака, председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, правительства Москвы и в регионы РФ".

В обращениях общественник попросил внести необходимые изменения в региональные законодательства с целью обеспечения равных мер социальной поддержки, прав и гарантий для всех участников СВО.