Грузоподъемность ледовой переправы Салехард - Лабытнанги увеличили до 15 тонн

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда

ТАСС, 29 декабря. Перемещение по ледовой переправе Салехард-Лабытнанги через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стало доступным для транспорта массой до 15 тонн, сообщили в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

"На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги повышается грузоподъемность. С 14 часов (12:00 мск) разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 15 тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что движение осуществляется по всем трем полосам. По данным интерактивной карты зимних автодорог, ранее грузоподъемность составляла 10 тонн.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов. В этом году ледовая переправа открылась 1 декабря.