Песков не стал раскрывать детали формата новогоднего обращения Путина

По словам пресс-секретаря главы государства, главной темой этого обращения будет Новый год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кремль не будет анонсировать формат новогоднего телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, записано ли уже новогоднее телеобращение главы государства и чему оно будет посвящено, представитель Кремля сказал: "Вы узнаете об этом в ночь новогоднюю".

В ответ на просьбу уточнить, какой будет главная тема этого обращения, Песков сказал: "Новый год".

Глава государства традиционно за несколько минут до наступления нового года обращается к россиянам, подводя итоги уходящего года на фоне Кремля. В прошлом году Путин в канун праздника произнес новогоднюю речь, находясь не у главного символа страны. Он обратился к гражданам из штаба Южного военного округа (расположен в Ростове-на-Дону) в окружении военнослужащих и участников специальной военной операции.