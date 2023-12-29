Аэропорт Нового Уренгоя обслужит более 300 рейсов в новогодние праздники

Самым загруженным днем в расписании станет 8 января

ТАСС, 29 декабря. Аэропорт Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обслужит 318 рейсов с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года включительно. Самым загруженным днем в расписании станет 8 января, в этот день аэропорт обслужит 43 рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Новый Уренгой (управляется УК "Аэропорты регионов") сформировал расписание рейсов на период новогодних праздников. С 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года включительно крупнейший ямальский аэропорт планирует обслужить 318 рейсов. <…> Самыми загруженным днем в расписании аэропорта Новый Уренгой в этот период станет 8 января, <…> производственные службы аэропорта обслужат 43 рейса", - говорится в сообщении.

Меньше всего рейсов ожидается 2 января 2024 года, их будет 16, вылеты 1 января вообще не планируются. Рейс авиакомпании "Ямал" по маршруту Новый Уренгой - Тюмень, вылетающий 31 декабря в 16:45 местного времени (14:45 мск), завершит полетную программу 2023 года. Первый рейс этого же перевозчика в 2024 году ожидается из московского аэропорта Домодедово, он будет выполнен 2 января в 07:00 местного времени.

Модернизированный аэропорт Новый Уренгой был официально открыт 9 февраля 2023 года. Аэропорт имени основоположника советской нефтяной геологии Ивана Губкина реконструировали за два года. Модернизация авиаузла стала первым в России проектом аэропортовой инфраструктуры, реализуемым по концессии. Новый пассажирский терминал площадью 19 тыс. кв. м оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации, его пропускная способность - 840 пассажиров в час.