Кириенко посетил Запорожскую АЭС в Энергодаре в ходе визита

Первый заместитель руководителя администрации президента также посетил многофункциональный центр "Мои документы", школу бокса им. Манзули, новый стадион на базе городской школы № 5, один из православных храмов

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и сенатор Дмитрий Рогозин провели совещание на Запорожской АЭС, посвященное планам развития атомной станции в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции юбилейный, и станция настроена работать в полную силу", - говорится в сообщении.

В Энергодаре Кириенко и Рогозин осмотрели открытый в этом году многофункциональный центр "Мои документы", который стал первым в городе атомщиков и самым близким МФЦ к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. "Достойно", - отметил Кириенко после осмотра центра вместе с главой Энергодара Эдуардом Сеновозом.

Первый замглавы администрации президента также посетил школу бокса им. Манзули, новый стадион на базе городской школы № 5, один из православных храмов, строительство которого возобновилось после многих лет заморозки, а также встретился со школьниками и студентами в новом молодежном центре "Точка кипения".