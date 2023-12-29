Новый год в регионах РФ встретят фестивалями, концертами и забегами

При этом в некоторых субъектах отказались от проведения массовых мероприятий, а также ввели временный запрет на использование пиротехники

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый год в регионах России будут встречать фестивалями, концертами, спортивными соревнованиями и костюмированными забегами. Вместе с тем в период проведения специальной военной операции (СВО) власти большинства субъектов РФ решили отменить праздничные фейерверки, на юге страны из соображений безопасности отказались от проведения массовых мероприятий, а также ввели временный запрет на использование пиротехники.

Шествие игрушек

В Петропавловске-Камчатском, жители которого в числе первых в стране встретят 2024 год, праздничная программа развернется на главной площади.

Гостей будут ждать выступления творческих коллективов. На Чукотке основные новогодние мероприятия пройдут в Анадыре у окружного дома народного творчества. В этом году туда впервые "переехала" праздничная елка, здесь можно будет в том числе покататься на собачьих упряжках и посмотреть фаер-шоу.

В Сахалинской области было решено отменить большие новогодние концерты и фейерверки. Как и годом ранее, отказались от фейерверка и в столице Бурятии - Улан-Удэ. В Кемерове пройдет народное гуляние "Карнавальная ночь" с концертом и хороводом. В Томске днем 31 декабря состоится "Новогодний забег", участники которого могут прийти в любой одежде - от купальника до шубы или новогоднего костюма. Два совершенно новых мероприятия пройдут в Новосибирске. Это шествие новогодних игрушек 3 января, которое завершится большим шоу на площади Ленина, и фестиваль снега "Новосибирск - родина снежных баб" (с 4 по 8 января).

В Ханты-Мансийске на площадке археопарка "Самаровский останец" на время праздников появится "Чумовая улица", где посетители смогут попробовать блюда сибирской кухни, посмотреть театр теней и поучаствовать в национальных играх.

В Казани 4 января территория центра семьи "Казан", где расположена главная елка города, превратится в "горнолыжный курорт". В этот день на площадке пройдут вечеринка в болоньевых штанах, встречи с тарологом и соревнования по экстремальным видам спорта.

Без массовых мероприятий

Традиционные массовые мероприятия на площадях в новогоднюю ночь и Рождество в этом году из соображений безопасности отменены в большинстве регионов юга России. Исключением стали Астраханская и Волгоградская области. В Волгограде на январские праздники Центральный парк культуры и отдыха областного центра подготовил развлекательную программу для семейной аудитории. В канун Нового года здесь пройдут дискотека на ледовом катке под открытым небом и световое пиротехническое шоу, а ровно в полночь на сцене парка зажгутся холодные фонтаны. 1 января в парке состоится забег с елками.

Жители юга России эту новогоднюю ночь будут встречать в основном без фейерверков. Так, запланированные на них средства власти Краснодара, Новороссийска и Сочи решили направить в зону СВО. При этом праздничные активности все же пройдут. Например, в городских парках Краснодара - фестиваль-карнавал, его тематика - герои русских сказок, любимые персонажи отечественных фильмов и мультфильмов. На курорте "Роза Хутор" в новогоднюю ночь пройдут диско-елка, музыкальный парад по улицам в сопровождении дирижабля и акробатическое шоу с элементами хореографии и скалолазания.

Действуют на юге России и запреты на использование пиротехники. В частности, в Ростовской области в традиционных местах запусков фейерверков в новогоднюю ночь будут дежурить сотрудники МЧС и в случае выявления нарушителей запрета сообщать в правоохранительные органы. До конца января запретили использовать пиротехнические изделия и в Курской области.

Кадетский бал

В Санкт-Петербурге в преддверии Нового года власти скорректировали программу праздничной ночи, исключив из нее ранее запланированный фейерверк. Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский, акцент было решено сделать на концепции семейного праздника. На Дворцовой площади в ночь на 1 января пройдут мультимедийное шоу и концерт-марафон с участием группы "На-На" и ансамбля "Поющие гитары".

В Вологде на Кремлевской площади организуют программу "Не опять, а с Новым годом!" с участием творческих коллективов. Впервые во всех муниципалитетах региона организовали новогодние ярмарки "Сделано на Вологодчине" с продукцией местных предприятий, ремесленников, мастеров.

В Запорожской области по 7 января будет проходить фестиваль "Зима в Бердянске" с развлекательными программами, концертами и мастер-классами. Часть мероприятий подготовили для юной аудитории и в Мелитополе. Так, в Доме культуры железнодорожников на протяжении нескольких дней будут показывать новогоднюю интерактивную сказку "Двенадцать месяцев".

В новогодние каникулы в Луганской Народной Республике также запланированы театральные спектакли и концерты для юных жителей региона. В Луганске пройдет конкурс-выставка "Сохраним живую ель", а в Краснодоне - новогодний кадетский бал с участием воспитанников казачьего кадетского класса.