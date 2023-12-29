Путин похвалил "Аэрофлот" и призвал не снижать качество

Глава компании Сергей Александровский рассказал, что "Аэрофлот" остается одним из мировых лидеров по пунктуальности

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что пассажиры очень довольны работой "Аэрофлота", и призвал не снижать качество. Эту тему он затронул на встрече с главой компании Сергеем Александровским.

Руководитель "Аэрофлота" рассказал об основных результатах уходящего года, в том числе о достигнутых показателях по пассажиропотоку, по загрузке судов. Он также упомянул, что компания остается одним из мировых лидеров по пунктуальности.

"Качество надо держать", - отреагировал Путин. "В целом у вас получается. Отзывы очень хорошие у "Аэрофлота". И надо обязательно держать этот уровень", - дал напутствие президент.