Резкое понижение температуры и сильная гололедица ждет москвичей в новогоднюю ночь

Водителям советуют снизить скорость движения по улицам и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Резкое понижение температуры воздуха на 12 градусов и сильная гололедица ожидают жителей Москвы и гостей города в новогоднюю ночь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью с 31 декабря на 1 января в городе Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха на 8-12 градусов Цельсия, сильная гололедица", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой МЧС рекомендует не использовать для обогрева помещений непредназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электрической сети и не оставляйте их без присмотра, особенно рядом с детьми.

Водителям советуют снизить скорость движения по улицам и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.