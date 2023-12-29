В Москве открыли международный автовокзал "Красногвардейский"

С автовокзала ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пятый международный автовокзал "Красногвардейский" открыли в Москве, он будет работать круглосуточно, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в Москве открылся пятый международный автовокзал - "Красногвардейский". Тем самым мы полностью завершили программу модернизации московских автовокзалов. Небольшие и устаревшие автостанции реконструировали, построили новые. Город получил современные и комфортные транспортные хабы: "Южные ворота", "Северные ворота", "Саларьево", "Центральный", - написал мэр.

Он уточнил, что с "Красногвардейского" ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов, в том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны. Работать автовокзал будет круглосуточно.

"Обновление автовокзала позволило увеличить его пропускную способность примерно на 70%. В сутки им смогут пользоваться до 3-4 тысяч пассажиров. Первые рейсы отправятся уже в ближайшие дни. В 2024 году автобусы начнут ходить в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек. В будущем планируем добавить и другие направления", - заключил Собянин.