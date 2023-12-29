В Омске задержали вылет шести авиарейсов из-за сильного ветра

Задержка составляет от 6 до 16 часов

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Вылет шести рейсов из Омска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Нижневартовск задержан из-за сильного ветра с мокрым снегом. Задержка составляет от 6 до 16 часов, сообщается на информационном табло омского аэропорта им. Карбышева.

Рейсы "Аэрофлота" в Москву и Санкт-Петербург задержаны на 14 часов и вместо 08:00 (05:00 мск) вылетят в 22:30 (19:30 мск). "Победа" и "Северный ветер" свои рейсы в столицу отправят в 16:30 (13:30 мск) и 01:50 (22:50 мск) с задержкой 9 и 16 часов соответственно. Рейс "Икара" и Utair в Сочи и Нижневартовск задержаны до 20:00 и 21:10 (17:00 и 18:10 мск) на 10 и 6,5 часов соответственно. Рейс S7 в Новосибирск отменили.

Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Ранее синоптики предупредили, что в пятницу в Омской области ожидается непогода. Они прогнозировали сильный ветер с порывами до 25 м/с, дождь, мокрый снег, метель и гололед. Весь день в Омске идет мокрый снег, видимость временами сильно ограничена, уже днем пробки достигли девяти баллов.