Москва сохранила свое лидерство в экологическом рэнкинге регионов за 2023 год

Второе место разделили сразу три региона - Белгородская, Курская и Омская области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москва сохранила за собой лидерство в экологическом рэнкинге регионов этого года, продемонстрировав положительную динамику по большинству экологических показателей. Такие данные представлены в рэнкинге Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Первое место в экологическом рэнкинге АКРА в 2023 году заняла Москва. Лидирующее положение столицы, как и в прошлом году, связано как с высокой концентрацией населения, так и с усиленным вниманием региональных властей к вопросам экологии и положительной динамикой отдельных экологических показателей", - говорится в документе.

Более того, в агентстве отмечают планомерное снижение в Москве объема выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников. По мнению аналитиков, такая динамика связана с активной модернизацией общественного транспорта в столице в последние годы, повышением его доступности и комфорта, а также с переводом общественного транспорта на более экологичные виды топлива и развитием условий для использования электротранспорта.

Указано, что второе место разделили сразу три региона - Белгородская, Курская и Омская области. АКРА отмечает, что эти регионы и в прошлом году занимали достаточно высокие места в рэнкинге, но благодаря улучшению баллов по показателям смогли подняться еще выше.

Впервые экологический рэнкинг субъектов РФ был опубликован в 2021 году. В 2022 году была усовершенствована методика составления рэнкинга и расширен список до восьми факторов, отражающих состояние окружающей среды в регионе. Агентством использовалась статистика по состоянию на конец 2022 года.