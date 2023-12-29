В Москве планируют полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии

Это планируется сделать в течение двух лет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Старые вагоны метро на Замоскворецкой линии планируют полностью заменить в течение следующих двух лет, заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва-24".

"Это (Замоскворецкая линию метро - прим. ТАСС) осталась у нас фактически единственная линия метро, где еще нет новых поездов. Наша задача за следующий год и за 2025 год полностью заменить вагоны на Замоскворецкой линии. Мы уже подготовили депо для того, чтобы оно обслуживало эти поезда, и будем по мере появления новых поездов ставить их в первую очередь на Замоскворецкую линию", - сказал он.

По словам заммэра, правительство Москвы планирует закупать по 350 вагонов в год, "это практически все, что могут произвести на сегодняшний день российские производители", поэтому программа обновления подвижных составов рассчитана еще на несколько лет. Ликсутов отметил, что к 2023 году обновилось почти 72% поездов метро, хотя в 2010 году их число составляло только 13%.

Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что первые поезда нового поколения "Москва-2020" выйдут на Замоскворецкую линию Московского метрополитена в 2024 году.

Поезда "Москва-2020" соответствуют самым высоким требованиям столичного транспорта по обеспечению комфортных поездок для пассажиров: максимально широкие двери и межвагонные переходы (1,6 м), USB-зарядки возле каждого сидения, большие информационные дисплеи, подсветка в цвет линии и системы обеззараживания воздуха.