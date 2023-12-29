В Москве усилили контроль за уличными фотографами с дикими животными

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предполагают повышение спроса на услуги уличных фотографов в период новогодних праздников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Контроль за уличными фотографами с дикими зверями и птицами усиливают в Москве в преддверии новогодних праздников, так как в этот период ожидается повышение спроса на их услуги, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Как и в прошлые годы, в ведомстве предполагают повышение спроса на услуги уличных фотографов в период новогодних праздников. Поэтому в местах праздничных гуляний, детских представлений организованы дежурства с участием инспекторов Департамента, сотрудников полиции и представителей служб, отвечающих за безопасность в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что как правило, документов на животных владельцы предоставить не могут, как и обеспечить необходимые условия их содержания. Например, совы, которых чаще остальных предлагают в дневное время для фотографирования, в естественной природе ведут ночной образ жизни. Долгое пребывание на улице, неправильный рацион питания и другие факторы могут стать причинами множества заболеваний у пернатых.

"В преддверии праздников важно обратить внимание жителей и гостей нашего города на проблему эксплуатации редких и исчезающих видов диких животных. Мы делаем акцент не на сами фотоуслуги, а на законность нахождения животных у фотографов, наличие документов об их происхождении и разрешений на собственность", - добавили в пресс-службе.