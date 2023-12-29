Калужский аэропорт приостановит рейсы в Ереван с середины января 2024 года

Причина приостановки пока что не уточняется

ТАСС, 29 декабря. Авиакомпания "Азимут" с 19 января по 16 февраля 2024 года приостановит выполнение рейсов из международного аэропорта Калуги в Ереван и обратно. Об этом сообщила пресс-служба калужского аэропорта.

"Авиакомпания "Азимут" сообщила о временной приостановке выполнения международных рейсов А44010/4009 Ереван - Калуга - Ереван с 19 января по 16 февраля 2024 года. Со всеми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте авиаперевозчика", - говорится в сообщении.

Причина приостановки пока что не уточняется. По информации пресс-службы аэропорта, в авиакомпании отметили, что остальные перелеты по этому маршруту будут выполняться согласно расписанию.