Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до 08:00 утра

ГУМ- каток будет работать в соответствии со своим расписанием

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Красная площадь в центре Москвы будет закрыта для посещения с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января, за исключением ГУМ-катка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД России.

"ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что каток будет работать в соответствии со своим расписанием.