Суд 9 января решит вопрос о продлении ареста Беркович и Петрийчук

Заседание состоится в 12:30 мск

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 9 января 2024 года рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщил адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин.

"Замоскворецкий суд назначил заседание по продлению меры пресечения на 12:30 мск 9 января", - сказал адвокат.

2 ноября Замоскворецкий суд Москвы продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей до 10 января 2024 года.

В их отношении возбуждено дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают.