Временный порядок работы медучреждений для профилактики COVID-19 продлили на год

Приказ вступает в силу с 31 декабря

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции до 1 января 2025 года.

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Слова "до 1 января 2024 года" заменить словами "до 1 января 2025 года", - говорится в документе.

Приказ вступает в силу с 31 декабря текущего года.

Ранее в Минздраве сообщали, что правительство продлило упрощенный порядок регистрации противовирусных препаратов до 2025 года. Также продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на применение противовирусных препаратов, не зарегистрированных в РФ.