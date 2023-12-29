В ЛНР и ДНР 3 тыс. человек поддержали акции по восстановлению леса в 2023 году

В лесах высадили 136 тыс. деревьев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лесовосстановительные акции, которые прошли в Луганской и Донецкой народных республиках в 2023 году в рамках экологических гуманитарных миссий, поддержали 3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба акции "Сад памяти".

"Программа экологических гуманитарных миссий в новые регионы, оператором которых выступило АНО "Сад памяти", была запущена в феврале этого года вице-премьером Викторией Абрамченко по поручению президента России Владимира Путина. С момента старта инициативы на территориях ЛНР и ДНР присоединиться к масштабному лесовосстановлению сумели 3 тыс. человек. Вместе с региональными представителями власти и волонтерами они высадили в лесах 136 тыс. единиц молодняка - елей, берез, рябин, акаций, катальп, кленов", - говорится в сообщении.

При этом правительством утверждена программа реализации гуманитарных миссий до 2025 года. В 2024 году запланированы мероприятия по восстановлению и посадке плодовых культур и ягодных кустарников на частных участках для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Также жителям регионов окажут помощь в восстановлении приусадебных участков - это станет одним из этапов большой правительственной инициативы по спасению местной экологии.

В программе экологических гуманитарных миссий в новых регионах предусмотрено 40 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение. Планируется привлечение начинающих специалистов к проблемам экологии и их обучение. Большую поддержку в рамках реализации гуммиссий новым субъектам окажут и другие регионы страны, будут созданы системы управления природных ресурсов, в том числе и цифровые. Особое внимание - доступности знаний об охране окружающей среды, включение экологической тематики в образовательные процессы.

На ближайшие три года запланированы лекции, семинары, повышение квалификации специалистов в области охраны природы, подготовка кадров, экспедиции в заповедные места, проведение экологических конкурсов и празднование профессиональных праздников. Также планируется проведение мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда.