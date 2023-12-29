В Грузии оштрафовали фармкомпании на $20 млн за искусственное завышение цен на лекарства

Речь идет о компаниях "Аверси", "Гефа", "Мермиси" и PSP

ТБИЛИСИ, 29 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство конкуренции Грузии обвинило четыре крупнейшие фармацевтические компании "Аверси", "Гефа", "Мермиси" и PSP в искусственном завышении цен на медикаменты, предназначенные для лиц с онкологическими заболеваниями, и оштрафовало их на 53 млн лари (около $20 млн). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В рамках расследования было установлено, что в 2021-2023 годах (до августа включительно) со стороны четырех компаний ("Аверси", "Гефа", PSP, "Мермиси") имели место договорные цены, фиксации цен для онкологических медикаментов", - говорится в сообщении.

В агентстве утверждают, что аптечные компании создавали искусственное ценообразование на 42 медикамента. Их цены один в один совпадали друг с другом. Компания "Аверси" была оштрафована на 14 402 425 лари (более $5,3 млн), "Гефа" - на 20 349 336 лари (более $7,5 млн), PSP - на 17 094 872 лари (более $6,3 млн), а "Мермиси" - на 951 301 лари (более $353 тыс.).

Уже известно, что компании "Аверси" и PSP будут оспаривать решение Национальной комиссии по конкуренции в суде.

В середине декабря Минздрав обвинил фармацевтические компании в искусственном завышении цен на медикаменты. Министерство утверждало, что лекарства в аптеках продаются на 1 000%, 2 000%, 3 000% дороже от себестоимости. Это были те медикаменты, на которые не были установлены государством предельные, референтные цены, действующие с января 2023 года.