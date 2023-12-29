Первую в России лавандовую елку презентовали на выставке "Россия"

Экспонат сделан из 15 тыс. пучков лаванды, собранной в Симферопольском районе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первую в России лавандовую елку представили посетителям международной выставки-форума "Россия" на стенде республики Крым в рамках "Крымской елки благодарности", сообщили организаторы выставки "Россия".

"Гостей "Елки благодарности" ожидало множество сюрпризов - от знакомства с крымской Снегурочкой, наряженной в дизайнерское платье, сотканное из целебных трав полуострова, до презентации самобытной лавандовой елки", - говорится в сообщении.

"Елку благодарности" посетили генеральный директор автономной некоммерческой организации "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Наталья Виртуозова и координатор крымского стенда, директор офиса перспективного развития "Корпорации развития Республики Крым" Елена Юрченко. Она отметила, что елка сделана из 15 тыс. пучков лаванды, собранной в Симферопольском районе.

"Мы просмотрели всю Книгу рекордов России и не нашли в ней ни одной лавандовой елки - так что, претендуем", - сказала она.

Виртуозова также подчеркнула уникальность елки и согласилась на предложение представителей республики Крым создать собственную Книгу рекордов выставки "Россия". Отмечается, что начаться она может именно с лавандовой елки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.