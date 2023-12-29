Во Франции порядок на Новый год будут обеспечивать 90 тыс. полицейских

В частности, 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут работать в Париже

ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Не менее 90 тыс. сотрудников полиции и жандармерии мобилизованы для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Об этом сообщила начальник Главного управления внутренней безопасности (внутренняя разведка) Франции Селин Бертон.

"Мы задействуем большое количество мобильных отрядов по всей территории республики", - заявила она на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.

По словам начальника управления, силы правопорядка постараются не мешать гражданам отмечать Новый год. Однако меры, направленные на выявление пьяных водителей за рулем, будут ужесточены. Стражи порядка будут пресекать любые попытки терактов и организации беспорядков, особое внимание будет уделяться наличию у людей опасных предметов и нелегальной пиротехники. В последние недели полиция конфисковала несколько партий контрафактных салютов и петард, часть из которых пытались провезти из Германии.

Как сообщили на пресс-конференции, 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в Париже. Им будут оказывать помощь 5 тыс. военнослужащих в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

Префект столичной полиции Лоран Нуньес уточнил, что, как всегда, пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности на Елисейских Полях и площади Согласия. По оценке властей, до 1,5 млн человек соберутся посмотреть световое шоу у Триумфальной арки и фейерверки. Ряд прилегающих улиц и территория вокруг Елисейского дворца будут перекрыты.