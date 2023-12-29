"Модный приговор" вернется в эфир Первого канала

Во время съемок программы "Модный приговор" на Первом канале, 2007 год

Во время съемок программы "Модный приговор" на Первом канале, 2007 год

Кресло "обвинителя" в программе займет Эвелина Хромченко, а роли "судьи" и "защитника" займут те, кого выберут зрители

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Телешоу "Модный приговор" в формате телевизионного кастинга вернется в эфир Первого канала 2 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

"Модный приговор" возвращается в формате телевизионного кастинга", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, кресло "обвинителя" в программе займет Эвелина Хромченко. Роли "судьи" и "защитника" займут те, кого выберут зрители. "Непростой выбор авторы передачи предлагают доверить зрителям. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире", - добавили в пресс-службе.

Среди кандидатов на роль "судьи" - актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов.

На роль "защитника" претендуют телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка. В ближайшее время все они появятся в студии "Модного приговора".

Телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года. На Первом канале тогда сообщали, что планируют уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности.