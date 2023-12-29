В Псковской области завершили формирование филиалов отряда "Дружина"

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что власти делают все возможное для обеспечения безопасности

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области завершили формирование двенадцати филиалов отряда "Дружина", который состоит из жителей региона и занимается обеспечением безопасности, в том числе защитой от деятельности диверсионных групп. В регионе также завершилось комплектование таких отрядов спецтехникой, в частности устройствами по борьбе с беспилотниками, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире региональной радиостанции "Плн-фм".

"Мы создали 12 филиалов "Дружины", районных и межрайонных. В каждом филиале есть УАЗ "Патриот", в каждом комплекте для этого экипажа есть все необходимое для обнаружения и подавления летательных аппаратов. Не всех, но значительной части. И многое другое, чтобы они могли действенную поддержку, где-то узкопрофессиональную, оказывать нашим полицейским", - сказал Ведерников.

Он добавил, что власти региона делают все возможное для обеспечения безопасности. "Несмотря на все сложности бюджета, мы находим возможности и военным помогать на тех объектах, которые, как они говорят, могут попасть в перекрестье. И дополнительные меры защиты инфраструктурно важных объектов реализуем. И, конечно, оперативная составляющая в этой работе крайне важна, особенно если говорить про приграничные территории", - уточнил губернатор.

Регион расположен на северо-западе России и граничит с Эстонией и Латвией, входящими в блок НАТО. В ночь на 30 августа 2023 года на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотниками. Ранее, 10 июля, Ведерников объявил о том, что власти Псковской области создали в регионе дружину - отряд активных местных жителей из разных муниципалитетов региона, которые помогают властям обеспечивать безопасность на территории области.