В Дании обеспокоены ростом числа людей с проблемами из-за стресса

По информации Датского Фонда пенсионного страхования, за семь лет количество обращений от имеющих страховку PFA увеличилось на 50%

СТОКГОЛЬМ, 29 декабря. /ТАСС/. Датский Фонд пенсионного страхования PFA сообщает о рекордном количестве в 2023 году обращений из-за проблем с повышенным уровнем стресса. Как здесь отмечают, ранее ничего подобного не наблюдалось: за год число испытывающих подобные проблемы возросло на 12%.

"Количество случаев вызывает серьезное беспокойство. Мы наблюдаем постоянный рост и не видим разрыва кривой с точки зрения числа обратившихся за помощью и нуждающихся в ней", - рассказала глава отдела стратегического здравоохранения фонда Рикке Бай Хобер в интервью Danmarks radio.

За семь лет количество обращений от имеющих страховку PFA увеличилось на 50%. Наибольший рост отмечен среди детей, подростков и молодых женщин.

По мнению экспертов, корень проблемы нужно искать в том, как устроена трудовая жизнь датчан с ее возросшими темпом и ожиданиями. Проведенное Национальным научным центром трудовой среды в ноябре исследование показало, что отсутствие на рабочем месте по причине стресса обходится ежегодно как минимум в 16,4 млрд крон ($2,4 млрд).

"Это стоит слишком много. А во времена нехватки рабочей силы бюллетень по стрессу является катастрофой и одновременно увеличивает риск ошибок", - отмечает специалист по проблемам стресса Копенгагенской школы бизнеса Пернилле Стен Педерсен.