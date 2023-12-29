В Чувашии открылась первая в регионе школа креативных индустрий

По информации властей, школьники будут осваивать азы дизайна, фотоискусства, звукорежиссуры, видеопроизводства, анимации и 3D-графики

ЧЕБОКСАРЫ, 29 декабря. /ТАСС/. Школа креативных индустрий впервые открылась в Чувашии, образовательная площадка с шестью мультимедийными студиями для детей создана на базе Чувашского государственного института культуры и искусств в Чебоксарах, сообщила ТАСС глава Минкультуры республики Светлана Каликова.

"Мы сегодня [открыли первую] школу креативных индустрий на базе института культуры. <…> Здесь сформировано шесть студий с профессиональным оборудованием, чтобы дети в возрасте от 12 до 17 лет могли получить первые навыки [в творчестве и цифровых технологиях]", - отметила Каликова.

По информации властей, школьники будут осваивать азы дизайна, фотоискусства, звукорежиссуры, видеопроизводства, анимации и 3D-графики, изучать интерактивные цифровые технологии и учиться писать электронную музыку. Министр добавила, что ребята смогут не только раскрыть творческий потенциал, но и пройти определенную предпрофессиональную подготовку, что поможет им сориентироваться при выборе профессии.

По словам Каликовой, программа представляет собой двухлетнее обучение. Первый год дети получают базовые знания по всем творческим направлениям, представленным в школе креативных индустрий. Второй год предполагает выбор понравившейся специализации и уже углубленное ее изучение. Преподавать будут как местные педагоги, так и приглашенные эксперты.

По информации Минкультуры Чувашии, на обучение приняты 120 школьников, сформировано 12 учебных групп по 10 человек. Площадка в сфере креативных индустрий создана по госпрограмме "Развитие культуры" и федеральному проекту "Придумано в России". "Мы выиграли в конкурсе, который проводится Минкультуры России, получили из федерального бюджета 78 млн рублей и из республиканского бюджета <…> вложили порядка 10 млн рублей", - уточнила Каликова.