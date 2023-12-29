На ВДНХ представили дальневосточный новогодний стол

Участники мастер-класса смогли не только увидеть, как готовят уникальные блюда и напитки, но и попробовать их

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кулинарные мастера из Владивостока представили на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ дальневосточный новогодний стол. Участники мастер-класса смогли увидеть, как готовят уникальные блюда и напитки, и попробовать их, передает корреспондент ТАСС.

"Мастер-класс провели лучшие повара Дальнего Востока. Хочу вам сказать, что это, конечно, спонтанное решение. Так ребятам было здесь классно и хорошо. И для нас большое счастье, что на такое большое расстояние ребята в период самый, скажем, жаркий по мероприятиям, они к нам прилетели на сутки", - рассказала автор-методист и руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

В "Доме российской кухни" на ВДНХ возрождают кулинарные традиции регионов России и рассказывают об истории блюд. День дальневосточного новогоднего стола не стал исключением - повара рассказали о связи азиатской и дальневосточной кухонь. Гости участвовали в конкурсах с призами и пробовали деликатесы, среди которых были хе из тунца, дальневосточный трепанг, драконий краб с соусом чили, сбитень, дальневосточные чай и какао.

Повара и организаторы обсудили важность новогодней кухни. Они отметили, что такие простые салаты как оливье, мимоза и сельдь под шубой объединяют всю Россию. Хотя в регионах их готовят по-разному. Например, в дальневосточный оливье часто добавляют крабовое мясо.

"Дом российской кухни" открылся в рамках выставки-форума "Россия" по инициативе правительства Москвы, ресторатора Алексея Васильчука и автора проекта "Гастрономическая карта России" Екатерины Шаповаловой. В павильоне представлены 15 корнеров кухни российских регионов, сцена с регулярными кулинарными мастер-классами по приготовлению блюд и их дегустациями. "Дом российской кухни" будет работать ежедневно до 12 апреля 2024.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.