Россиянин Артур Петров, ожидающий на Кипре решения по экстрадиции, опасается давления США

Он сообщил, что "в тюрьме все нормально, приемлемые условия содержания, а также питание"

ЛАРНАКА, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянин Артур Петров, арестованный в конце августа на Кипре по запросу американских властей, опасается усиления давления на островное государство со стороны США по мере приближения к завершению рассмотрения его дела. Вынесение окончательного решения ожидается в конце января 2024 года.

"Хотел бы сказать добрые слова в адрес адвоката. Защита действовала, на мой взгляд, профессионально и бдительно, приведя в ходе судебных прений примеры из международной практики, которые показывают политическую мотивацию запроса на экстрадицию, - сказал Петров в беседе с корреспондентом ТАСС после очередного заседания суда в Ларнаке. - Но есть опасения, что будет осуществляться давление со стороны властей США на Кипр. Посмотрим, что будет в итоге".

Условия своего содержания под стражей Петров считает приемлемыми. "В тюрьме все нормально, приемлемые условия содержания, а также питание. 25 декабря был традиционный рождественский обед. Центральная тюрьма Никосии довольно безопасная, там порядок", - продолжил собеседник. Он сообщил, что на Новый год у него будет возможность позвонить своим родным и близким и поздравить их. "С этим проблем нет, единственная проблема в том, чтобы получать откуда-то деньги на приобретение телефонных карт, поскольку я нахожусь под американскими санкциями и есть трудности с переводом средств", - добавил он.

Выступая в ходе прений в суде, адвокат арестованного Илиас Стефану привел несколько примеров, когда некоторые страны, в числе которых фигурировала Австралия, отказывались экстрадировать своих граждан по запросу США, задержанным по схожим обвинениям. По сути, как отметил Стефану, Петров, которому вменяется в вину участие после начала СВО в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию, был арестован просто потому, что на территории Украины ведутся военные действия. "Если бы не было военных действий, то и никаких обвинений не было бы", - подчеркнул он.

Дело Петрова

Петров, имеющий также гражданство ФРГ, был арестован на Кипре 26 августа по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. По версии Минюста США, 34-летний россиянин, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

Петров был включен в обнародованный в прошлом месяце санкционный список США. Соединенные Штаты ввели 2 ноября санкции в отношении более чем 200 физических и юридических лиц, главным образом в России. По утверждению Вашингтона, данные ограничительные меры направлены против российского оборонно-промышленного комплекса, энергетического сектора, горнорудной промышленности, а также нацелены на пресечение поддержки специальной военной операции на Украине и обхода ранее примененных Западом в отношении Москвы санкций.