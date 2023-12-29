В ЛНР построят интернат для престарелых и инвалидов в 2024 году

Условия проживания в нем, как сообщили в правительстве республики, будут "максимально приближенные к домашним"

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Современный интернат для престарелых и инвалидов построят в городе Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2024 году в рамках национального проекта "Демография", сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"В 2024 году в Краснодоне построят новый современный интернат для престарелых и инвалидов. <…> Новый интернат будет построен в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта Российской Федерации "Демография", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интернат рассчитан на 200 койко-мест, условия проживания в нем будут "максимально приближенные к домашним".