Во Владивостоке открылся штаб общественной поддержки Приморского края

Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что он станет местом для проведения тематических мероприятий и поддержки гражданских инициатив

ТАСС, 29 декабря. Во Владивостоке состоялось открытие Штаба общественной поддержки Приморского края, в нем принял участие секретарь Приморского отделения Единой России, губернатор региона Олег Кожемяко. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Приморского края.

"Современное функциональное пространство предназначено для проведения мероприятий общественными организациями и активными жителями региона. На базе штаба располагается региональный избирательный штаб и общественная приемная кандидата", - говорится в сообщении.

Штаб общественной поддержки станет местом для проведения тематических мероприятий и поддержки гражданских инициатив, сообщил в ходе открытия Кожемяко. Сегодня же на базе штаба был открыт сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ, свою подпись одним из первых поставил губернатор Приморья. "Сегодня Приморский край активно развивается, произошел поворот на Восток, который обозначал президент. Мы видим, какие интеграционные процессы идут со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря личным отношениям нашего руководителя с председателем КНР, руководством КНДР, Индии. Сегодня Россия в состоянии противостоять всему западному миру и побеждать. Потому что за нами сила, правда, наш президент. Я от всей души хочу пожелать успехов. Чтобы все вместе мы пришли к одной победе - победе на выборах и победе нашей страны в СВО", - сказал глава региона.

В Томске Сибирского федерального округа 29 декабря также состоялось открытие штаба. По словам губернатора региона, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Владимира Мазура, в новом году штаб начнет свою работу с 3 января. "Штаб работает в центре города, что удобно для всех. Уверен, здесь каждый посетитель будет настроен на правильный выбор", - отметил он.