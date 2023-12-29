Регионы УрФО с 2022 года восстановили в ДНР и ЛНР более 600 объектов

В 2024 году планируется построить и отремонтировать 89 объектов на подшефных территориях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) с 2022 года восстановили в Донецкой и Луганской народных республиках более 600 объектов. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

"Регионы Уральского федерального округа участвуют в восстановлении объектов инфраструктуры Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 2022 года. За это время восстановлено и построено более 600 объектов: это жилые дома, школы и детские сады, больницы, дороги, объекты коммунальной инфраструктуры, клубы и дома культуры, парки, спортивные объекты, многофункциональные центры", - говорится в сообщении.

Часть работ идет опережающими темпами, что позволило регионам взять на себя дополнительные обязательства более чем по 100 объектам. Большинство из них будут сданы в ближайшее время. Кроме того, субъекты УрФО включились в решение проблемы с водоснабжением - регионы бурят скважины для коммунальных нужд.

В 2024 году регионы УрФО планируют построить и отремонтировать 89 объектов на подшефных территориях, в 2025 году - еще 121 объект. Речь идет, прежде всего, о жилых домах, а также об объектах социального назначения, коммунальной инфраструктуре, улицах, дорогах.

"Шефская помощь новым регионам - это не только восстановление объектов инфраструктуры. Это еще и мощный посыл жителям этих территорий о том, что с ними вся Россия, и они - неотъемлемая часть нашей великой страны", - приводятся в сообщении слова Якушева.