В Перми завершили строительство инфекционной больницы площадью 30 тыс. кв. м

Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил, что это один из самых крупных объектов, построенных в Пермском крае за последние 10 лет

ТАСС, 29 декабря. Строительство новой инфекционной больницы общей площадью около 30 тыс. кв. м завершилось в Перми. Это один из самых крупных объектов, построенных в Пермском крае за последние 10 лет, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

"Завершено строительство краевой инфекционной больницы! Сегодня получили заключение о соответствии объекта всем требованиям и проектной документации. <…> Новый комплекс удобен и комфортен не только для пациентов, но и для медперсонала. Это один из самых крупных объектов, построенных в крае за последние 10 лет", - написал Махонин.

Больничный комплекс расположен на улице Леонова, 84. Он состоит из трех зданий общей площадью порядка 30 тыс. кв. м.

"Получился целый "город в городе", больница полностью автономна. Здесь собственная электроподстанция, кислородная станция, так же с водой и отоплением - все для того, чтобы работа медучреждения не останавливалась ни на минуту", - отметил губернатор.

По словам главы региона, в больнице можно будет получить всю необходимую медпомощь - от диагностики до лечения. Учреждение рассчитано на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, есть кабинеты диагностики, отдельно амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену, кафедра инфекционных болезней медуниверситета.

Махонин отметил, что действующая инфекционная больница размещается в помещениях дореволюционного периода и нуждалась в новом здании практически 50 лет. "Рад, что при поддержке федеральных властей нам удалось решить этот важный для всего края вопрос. Сейчас ведем большую работу по оснащению медицинским оборудованием", - добавил он.