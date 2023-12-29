В кампусе ПсковГУ из-за высокой стоимости не будут открывать парк "Россия - моя история"

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что по предположениям парк обустроят в здании духовной семинарии

ПСКОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области отказались от проекта по созданию исторического парка "Россия - моя история" на базе кампуса Псковского госуниверситета (ПсковГУ). На эти цели требуется около 2 млрд рублей, однако таких средств у региона нет. Предполагается, что парк будет обустроен в здании духовной семинарии в Пскове, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире региональной радиостанции "Плн-фм".

"Что касается многострадального кампуса, в нынешних ценах, чтобы его адаптировать именно под музей, там многое придется переделывать, нужно 2 млрд. Деньги серьезные, на региональном уровне их нет, на федеральном уровне пока тоже понимания по этим деньгам нет. Есть идея все-таки в более компактной локации [музей] сделать, как вариант - здание семинарии", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что в здании кампуса ПсковГУ можно сделать место для проживания студентов или групп школьников. "Его можно завязать под наш печорский федеральный лагерь с тем, чтобы была локация, где несколько сотен ребят могут оставаться ночевать. У нас же есть целая программа с Минпросвещения РФ, по нашим историческим местам. И Пушкинские горы - в обязательной школьной программе детишек возят. Может быть, предусмотреть его как место размещения для тех школьников, которые будут приезжать в наш регион по школьной программе", - уточнил глава региона.

В конце декабря 2021 года строительство парка приостановили из-за недобросовестного подрядчика. Затем, 29 декабря 2022 года, Ведерников на очередной сессии Псковского областного собрания сообщал, что власти региона намерены в 2023 году завершить создание кампуса ПсковГУ и разместить на его базе исторический парк "Россия - моя история".

История строительства кампуса ПсковГУ

Осенью 2022 года руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщал, что ввести в эксплуатацию студенческий кампус Псковского госуниверситета, строительство которого ведется на федеральные средства, и сроки сдачи которого с середины 2019 года переносились несколько раз, планируется в 2023 году.

Весной 2019 года городские власти заявляли, что строительные работы были выполнены лишь на 10%. Из-за того, что подрядчик сорвал сроки, объект не смогли открыть к Ганзейским дням летом 2019 года, как планировалось. Ранее ПсковГУ в одностороннем порядке расторг договор с подрядчиком "Опрстрой" из-за несоблюдения сроков. Новой подрядной организацией, которая должна была достроить кампус, было выбрано строительное управление ФСИН РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, договор с которым был подписан 6 сентября 2019 года. В декабре 2021 года Ведерников заявил, что строительство кампуса заморожено из-за банкротства подрядчика.

Парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны. География его площадок насчитывает 22 города. В парках использованы самые современные формы информационных носителей: сенсорные столы, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Визуальные новаторские решения мультимедийных экспозиций созданы с использованием инфографики, анимации, 3D-моделирования.