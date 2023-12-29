29 декабря, 13:31

В Тверской области отремонтируют около 800 км дорог местного значения за пять лет

Также предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на дорогах

ТАСС, 29 декабря. Около 800 км дорог местного значения планируется привести в порядок в Тверской области в предстоящие пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 2016 года в Верхневолжье отремонтировано более 1 тыс. км дорог местного значения. Программа на ближайшие пять лет предусматривает ремонт еще порядка 800 км дорог в муниципалитетах, в том числе более 200 км - в 2024 году", - говорится в сообщении.

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрели программа работ на автомобильных дорогах в муниципальных образованиях региона в 2024 - 2028 годах. В нее включены участки улично-дорожной сети, дворы, школьные маршруты, подъезды к сельским населенным пунктам, туристским достопримечательностям, социально значимым объектам.

Как сообщили в пресс-службе, в Твери в ближайшую пятилетку планируется привести в порядок свыше 100 км дорог, почти 42 тыс. кв. м дворов, более 100 тыс. кв. м тротуаров, в Ржеве - 52 км улиц, в Вышнем Волочке - 24 км, в Кашинском - 20 км, в Удомельском - 18 км, в Осташковском - 14 км.

Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на дорогах: установка пешеходных и барьерных ограждений, искусственных неровностей, разметки, знаков, освещения и светофоров.

Отмечается, что ранее в Тверской области была принята пятилетняя программа ремонта межмуниципальных и региональных дорог. Всего в нее включено 111 объектов, в том числе те, что приводятся в порядок по президентскому национальному проекту "Безопасные качественные дороги". 

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