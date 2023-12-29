В ЛНР по госпрограмме закупят почти 400 маршруток до 2026 года

В 2024 году поставят 216 автобусов

ЛУГАНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Покупка почти 400 маршруток запланирована властями Луганской Народной Республики (ЛНР) до 2026 года в рамках программы социально-экономического развития региона, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"В ближайшие два года для Луганской Народной Республики в рамках программы социально-экономического развития будет закуплено 357 единиц общественного транспорта. 216 автобусов поставят уже в 2024 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что до конца 2023 года ЛНР по программе социально-экономического развития получит 95 автобусов.