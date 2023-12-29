В Петербурге с 1 по 5 января температура воздуха опустится до минус 20 градусов

Согласно прогнозу, в этот период в ночные часы температура может опускаться до минус 30 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Среднесуточная температура воздуха в Санкт-Петербурге и пригородах в период с 1 по 5 января составит около 15-20 градусов мороза, в ночные часы будет еще холоднее. Уточненный прогноз на первые дни Нового года опубликовал в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"С 31 декабря на востоке Ленинградской области, с 1 января 2024 года на всей территории области и в Санкт-Петербурге отклонение температуры воздуха от нормы составит 10-15 градусов, в отдельных районах даже ниже может быть. Среднесуточная температура воздуха понизится до минус 15 - минус 20 градусов, и продлится все это ориентировочно до 5 января", - написал Колесов.

Согласно прогнозу, в этот период температура воздуха по Ленинградской области в ночные часы может опускаться до минус 30 градусов, в Петербурге - до минус 20 градусов и ниже. В новогоднюю ночь в городе ожидается температура чуть ниже 10 градусов мороза, возможен слабый снег.

"Похожие морозы были в 2003 году, когда даже в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге температура воздуха понизилась до минус 26,7 градуса. В этот Новый год нам везет больше, но уже со 2 января надо будет внимательно следить за показаниями термометров", - предупредил синоптик.

Он также отметил, что аномально холодная погода охватит весь Северо-Запад, при этом теплее всего будет в Псковской области. "Потепление ожидается только к концу следующей недели, если, конечно, антициклон начнет отступать, так что будем уточнять ситуацию", - добавил он.