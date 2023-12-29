"Россети" организовали новогодние поздравления детей сотрудников, участвующих в СВО

Дети мобилизованных работников из семи филиалов и 15 дочерних обществ группы "Россети" получили подарки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" организовала новогодние поздравления детей сотрудников, участвующих в СВО, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Дети мобилизованных работников из семи филиалов и 15 дочерних обществ группы "Россети" получили подарки к Новому году. В компании постарались учесть личные пожелания ребят, уточняют "Россети".

"Энергетики - это мужественные люди, которые привыкли решать ответственные задачи. Коллеги, участвующие в спецоперации, с честью выполняют свой долг и, безусловно, остаются частью нашей команды. Новый год принято встречать с самыми близкими людьми. Мы хотим разделить этот праздник с семьями наших сотрудников, которые находятся на передовой, передать от всего многотысячного коллектива группы "Россети" поздравления и самые добрые пожелания", - прокомментировал заместитель генерального директора - руководитель аппарата компании Владимир Харитонов, слова которого приводятся в сообщении.

Сотрудники компаний группы "Россети" также проводят большую работу по восстановлению электросетей на освобожденных территориях. Это уже позволило возобновить электроснабжение более 1 тыс. многоквартирных и 37 тыс. частных домов, школ и детских садов, больниц и поликлиник, котельных и насосных станций, отмечают "Россети". С 2023 года в соответствии с распоряжением правительства РФ компания приступила к эксплуатации магистрального комплекса новых регионов.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.